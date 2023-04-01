مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 39 رحلة دولية من بولندا والتشيك وإيطاليا

وتبين من جدول رحلات الطيران المقرر أن تصل اليوم 14 رحلة من بولندا، و5 رحلات من التشيك، ورحلة من دولة النمسا، و9 رحلات من ايطاليا، و7 من ألمانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة من بلجيكا .

كما تبين من الرحلات الأسبوعية الوافدة خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم، أن الرحلات تصل من 11 دولة أوروبية فى مقدمتها التشيك وألمانيا، وارتفعت معدلات الوصول خلال الأسبوع 10 رحلات عن الأسبوع الماضى.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بالتنسيق مع بعضها البعض لعملية إنهاء إجراءات الوصول للسياح وتطبيق الإجراءات الأمنية وكذلك الصحية عليهم بطريق سريعة حتى يتم نقلهم للفنادق مقر إقامتهم للاستمتاع بإجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

يذكر أن مدينة مرسى علم، هى مدينة مفضلة عند أغلب الأوروبيين لقضاء إجازاتهم فيها خاصة الإيطاليين، حيث إن أغلب السياح الإيطاليين لم ينقطعوا عن زيارتها طوال العام.