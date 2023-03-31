مطار مرسى علم الدولى يستقبل 129 رحلة طيران دولية سياحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من غد السبت، وحتى الجمعة المقبلة، 129 رحلة طيران دولية سياحية أوروبية، بزيادة فى معدلات الوصول 10 رحلات عن الأسبوع الماضى، حيث تأتى الجنسيات التشيكية والالمانية فى مقدمة الوصول خلال الأسبوع .

وتبين من جداول الوصول أن الرحلات أغلبها وافدة 11 دولة اوربية فى مقدمتها التشيك، والمانيا، وبولندا، إيطاليا، وهولندا، وسويسرا، والنمسا، وبلجيكا، بجانب عدد من الرحلات الداخلية.

وتقدم السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولي، تسهيلات فى الإجراءات بمجرد وصول رحلات الطيران لأرض المهبط حتى يتم توصيلهم لمقر أقامتهم في الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم .

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، بمدينة مرسى علم، إن ارتفاع معدلات الوصول بواقع 10 رحلات عن الأسبوع الماضى فى معدلات الوصول الأسبوعية للمطار، يعتبر بداية موافقه لارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأضاف الخبير السياحي لـ"اليوم السابع"، أن التشيك والألمان أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع، بعد أن تخطوا عدد وصول البولنديين الذين كانوا فى مقدمة الوصول أسبوعيا.



