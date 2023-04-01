مصطلحات أمنية.. تعرف على معنى لفظ "اشتباك"

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ اشتباك.

الاشتباك لفظ قتالى، ويكون بين قوات نظامية مدربة تدريب عالى على التلاحم مع العدو أو الخصم، ومن خلال تدريبات قتالية للأفراد على الموانع وقتال الشوارع، ويستخدم فيه الكاراتيه والجودو، ويكون الاشتباك مع الخصم خلال المأمورية للسيطرة عليه دون إصابة، ويتم ذلك فى التظاهرات التخريبية .

الجدير بالذكر أنه يتم استخدام القوة المناسبة للحدث أو المأمورية، وفى حالة وجود اشتباك بأسلحة من الجانب الأخر يتم الاشتباك بنفس القدر.