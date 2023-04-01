مصرع طبيب أسنان إثر سقوطه من الطابق الثاني في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ طبيب أسنان أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته باضطراب بدرجة الوعى إثر سقوطه من علو بنطاق مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "السيد اسامة السيد هيكل" 25 سنة مقيم قرية اباظة التابعة لمركز فاقوس مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالضلوع واضطراب بدرجة الوعى، وتبين حدوث إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتم تحويله إلي مستشفي الزقازيق العام، ولفظ انفاسه الأخيرة متأثرا باصابته التى أودت بحياته فى الحال إثر سقوطه من الطابق الثاني قبل أذان المغرب أمس أثناء مشاركته في إحدى الأعمال الخيرية بقريته، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما خيم الحزن الشديد علي أهالي القرية، لوفاة الطبيب الشاب الذي يتمتع بمحبة من الجميع لمساهمته فق أعمال الخير.

فيما أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق أبو شلبى نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة نصف نقل ناحية أبو شلبي نطاق مركز فاقوس،مما أسفر عن إصابة كل من " على مجدى" 17 سنة و" حاتم محمد" 15 سنة و" سامية أحمد" 45 سنة و" بدر رأفت" 45 سنة و" مريم محمد " 34 سنة و" محمد السيد" 45 سنة و" أحمد ممدوح" 22 سنة بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.