مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم بين سيارتى نقل بمقطورتين، بالطريق الصحراوي الغربي أمام كمين البهنسا، بمجلس قروى صندفا فى مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وذلك بسبب السرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1942 ن ص، نقل، بمقطورة رقم 4312 ن ل س، 6795 ه ل ج، نقل بمقطورة رقم 8649 ن ف د، وذلك بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين البهنسا، بمجلس قروي صندفا في مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع معتز أحمد غزال 20 عاما، مقيم بقرية البهنسا، وإصابة كل من: عيسي عاطف 22 عاما، باشتباه ارتجاج، عبد الله عاطف 21 عاما، باشتباه كسر، ويقيمان بقرية البهنسا، وشخص ثالث مجهول الاسم والعنوان، وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج، كما تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي بني مزار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.