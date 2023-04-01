إصابة 4 أشخاص فى حادثى طريق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص فى حادثي تصادم بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي في مركز المنيا، بسبب السرعة.

تلقت الأحهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل تابعة لإدارة المرور، بسيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب كمين الصفا بمركز المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: "ح.م" 22 عاما، ضابط مرور، مصاب بكدمات، "و.ن" 35 عاما، سائق، مصاب باشتباه كسر، الأول يقيم بمدينة المنيا الجديدة، والثاني بمدينة المنيا، وتم نقلهما إلي المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين الملاكي أرقام 7835 ن ه ص، 2892 ا ص د، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد عبد الهادي 27 عاما، محمد ممدوح 41 عاما، يقيمان بالمنيا، باشتباه كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.