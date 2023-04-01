مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارة كارو بدراجة نارية علي طريق كفر الشيخ سليم تلا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلي مستشفي تلا المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادث علي طريق تلا كفر الشيخ سليم في محافظة المنوفية، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة تلا، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة مع أكثر من دراجة نارية علي طريق كفر الشيخ سليم تلا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.