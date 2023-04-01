مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد تستكمل خطتها الرمضانية بالمراكز والقرى

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات تموينية مكبرة، وتشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة تموينية على المخابز البلدية بقرية منقطين وذلك بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 26 مخالفة متنوعة، تنوعت ما بين نقص وزن وعدم وجود لوحة بيانات وعدم اعطاء بون للمواطن .



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة تموينية على المخابز البلدية بالتعاون مع ادارة تموين ديرمواس ، وتم المرور على المخابز البلدية بقري مجلس قروي تل بني عمران واسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم اعلان ونظافة وعدم اعطاء بون ونظافة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .