تحرير 150 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق ومحلات تجارية خلال حملة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على ضرورة الاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم وتحديدا في الفترة من 24حتى 31من مارس 2023، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين وصفي عبدالله ، الإشارة إلى استمرار المتابعات الميدانية لمعارض " أهلا رمضان" بقرى ومراكز بنى سويف لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين حيث يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

فيما أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 78 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 11 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 21 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 11 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 13 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 6محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4محاضر لعدم وجود ميزان، بجانب 7 محاضر للتصرف في 724جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لتجميع 12جوال دقيق والتحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة)

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًين ضد مسئولين عن محلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط والتحفظ على 10كجم لحوم مجمدة و15 عبوة مياه غازية، 22عبوة باتية، وشرائح ومقرمشات منتهية الصلاحية، تم تحرير 10 محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، وقد تم ضبط والتحفظ على 50 كجم لحوم أبقار، و6محاضر لمنشآت تجارية تدار بدون ترخيص وعدم وجود سجلات تجارية، وتحرير 23 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية ، و19 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

في حين تم سحب 4 عينات لسلع غذائية وأساسية لفحصها معمليا، بينما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 27 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.