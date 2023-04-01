مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد تستكمل خطتها الرمضانية بالمراكز والقرى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن إستكمال تنفيذ الخطة الرمضانية المتكاملة بجميع المنشآت الشبابية والرياضية علي أرض المحافظة، والتى تتضمن الأمسيات الرمضانية، ومسابقات حفظ القرآن الكريم، والمسابقات الثقافيه، والصالونات الرمضانيه للنشئ وذويهم، ومسابقات الانشاد الديني والقاء الشعر ، والندوات الدينية، والدورات التدريبية لأندية الفتاه والمرأة، وذلك تزامنا مع إقامة منتدي الحوار الوطني للشباب ، وخطة أندية السكان بتوعية الشباب والفتيات بأضرار الزواج المبكر، وختان الإناث .

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن جميع مراكز الشباب والأندية الرياضية الصالة المغطاة ، والإستاد الرياضي بالمحافظة تقام بها دورات رياضية رمضانية، ومنها على سبيل المثال بطولة رفع الأثقال، إقامة بطولات لاعبي الكاراتيه والكومتيه، بطولة تنس الطاوله ،العاب القوي ، مع ممارسة الألعاب الفرديه .

وأضاف شوقي أن مراكز الشباب وألاندية الرياضيه بالمحافظة تنفذ دورات كروية رمضانيه تحت شعارات هادفة ومحفزة للنشء والشباب وكبار السن سواء بالتنظيم أو التنفيذ أو الاشراف عليها من الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع جامعة الوادي الجديد ، والأزهر الشريف، وفرق المصالح الحكومية ومن هذه الشعارات (لا للتعصب الكروي) (صحتك في رياضتك)، (دوري الاحياء الشعبيه الصغيرة)، مؤكداً على أنه يتم تنفيذ الخطة الرمضانيه بالإضافة إلي استمرار المشروعات القومية المنفذه علي مدار العام.

والجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة تشارك في حملات الإفطار وإسعاد الصائمين بالتعاون بنك الطعام ، وموسسة مصر الخير، ذلك بفتح القاعات بمراكز الشباب والأندية الرياضية بشتي ربوع المحافظة .