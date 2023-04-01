محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات الجارية ويشدد على إزالة التعديات

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الدوري، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب، لمناقشة المشروعات الجاري إنشاؤها، والإعلان عما تم الانتهاء منها، والكشف عن مشروعات جديدة والاستماع لطلبات النواب الخاصة بدوائرهم.

واستعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الجاري إنشاؤها في كافة القطاعات الخدمية، في قطاع الصحة والتعليم، إضافة لشبكة الطرق التي تم انشاؤها، وأخرى جاري العمل بها، وقرب افتتاح مركز الأورام، وأعمال الرصف والتطوير التي تشهدها مدن المحافظة، كما استعرض نسب تنفيذ المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، ضمن البرنامج الرئاسي لرئاسة الجمهورية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.

وشدد محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع، إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، ووقف حالات البناء المخالفة، محذراً من التهاون في ملف ازالة التعديات، كما وجه محافظ كفر الشيخ بعقد لقاءات جماهيرية أسبوعيه، وإرسال تقارير بما تم من حل مشكلات، كما وجه محافظ كفر الشيخ بترشيد الكهرباء في المصالح الحكومية، بتخفيض الأنوار.

واستمع محافظ كفر الشيخ لمطالب ورؤى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من الموضوعات، إضافة لطرح المشكلات الخاصة بالمدن والقرى والدوائر المتعددة موجها بسرعة حلها، وأشاد بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطنين، مثنيا على تواجد أعضاء برلمان الشباب للاستفادة من الحوار بين أعضاء مجلسي البرلمان والشورى ويين التنفيذيين، للعمل لصالح المواطن.



محافظ كفر الشيخ خلال عقده لقاء مجلسي النواب والشيوخ



الاستماع لمطالب النواب



الحضور في اجتاماع مجلسي النواب والشيوخ