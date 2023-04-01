محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ61 حالة تعد على أراض زراعية خلال أسبوعين

المنوفية- محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بشأن استرداد أراضي الدولة ، ومواصلة الجهود للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تواصل شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ (61) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية (فدان و12 قيراط و 22 سهم ) وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 31 مارس الماضى ، و تنوعت تلك الإزالات ما بين حالتين تعدي بمركز شبين الكوم ، و(3) حالات بأشمون بمساحة (قيراط و 23 سهم) ، فضلا عن إزالة (3)حالات بأشمون بمساحة (قيراط و23 سهم ) ، و(13) حالة بمركز الباجور على مساحة ( 6 قيراط و18 سهم ) ، و إزالة (14) حالة ببركة السبع بمساحة (7 قيراط 7 سهم ) ، و(9) حالة تعدى بمركز قويسنا على مساحة تزيد عن (12 قيراط و15 سهم ) ، وفى مركز الشهداء تم إزالة (16) حالة بمساحة إجمالية (5 قيراط و9 سهم ) ، و(4) حالات إصلاح بمساحة (2 قيراط) ، جاء ذلك وفقاً لتقرير إدارة حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة .

و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة باستمرار المتابعة واليقظة التامة لأية حالات تعدى يتم رصدها و تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية .