إزالة فورية لـ129 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنوفية.. اعرف التفاصيل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرارًا لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن استرداد أراضى الدولة ومواصلة الجهود للتصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص حفاظًا على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ (129) حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية ( 2 فدان و20 قيراطا و3 أسهم ) وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 مارس الجارى.

وتنوعت الإزلالات ما بين (6) حالات تعدٍ بمركز شبين الكوم على مساحة ( 2 قيراط و23 سهم )، و(5) حالات بأشمون بمساحة ( 2 قيراط و5 أسهم)، فضلا عن إزالة حالتين تعدٍ بمركز الباجور على مساحة ( قيراط و14 سهم )، و(12) حالة بمنوف بمساحة (3 قيراط و10 أسهم ).

وكذا إزالة (30) حالة ببركة السبع بمساحة (18 قيراطا و4 سهم )، و(31) حالة تعدٍ بمركز قويسنا على مساحة تزيد عن (14 قيراطا)، وفى مركز الشهداء تم إزالة (37) حالة بمساحة إجمالية (23 قيراطا و14 سهما)، و(6) حالات إصلاح بمساحة (2 قيراط و4 أسهم)، جاء ذلك وفقًا لتقرير إدارة حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة باستمرار المتابعة واليقظة التامة لأية حالات تعدٍ يتم رصدها وتنفيذ الإزلالات الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.