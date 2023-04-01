محافظ الدقهلية يحيل 200 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 200 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة..وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت السنبلاوين وأجا والمنصورة، وتمى الأمديد ونبروه شربين والمطرية، وبلقاس ومنيةالنصر وبنى عبيد والجمالية وطلخا، علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تحرير 95 مخالفة تموينية شملت 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و3 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 20 شيكارة، و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و19 محضر نقص وزن، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و39 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و14 محاضرعدم وجود شهادة، و7 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و1 محضر سلع بدون فواتير وتم التحفظ على 54 لتر زيت زيتون، و 100 عبوة زيت زيتون، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وخلال اليوم الثاني تم تحرير 105 مخالفة تموينية وبيانها شملت 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 20 شيكارة، و10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و17 محضر نقص وزن و46 محضر عدم إعلان عن الاسعار و12 محضر ذبح خارج السلخانة، و7 محاضرعدم وجود شهادة، و5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و2 محضر عدم الاعلان عن أسعار المقررات التموينية، و1محضر غش تجارى و تم التحفظ على 365 كجم لحوم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت أعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء باشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ففي مركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة شربين باشراف ومتابعة اللواء ماهر هاشم رئيس المركز والمدينة ، وبمركز ومدينة السنبلاوين باشراف ومتابعة المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة بني عبيد باشراف ومتابعة المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز والمدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.