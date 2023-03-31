إصابة شخصين نتجية تصادم 3 سيارات في طريق بلقاس طلخا بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أصيب شخصان في حادث تصادم 3 سيارات على طريق بلقاس طلخا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية ، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بتصادم 3 سيارات على طريق بلقاس أمام البنزينة، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل وجرار زراعي، وأسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى على الطريق.