"ليالى رمضان".. حفل موسيقى فى المعهد الفرنسى بالإسكندرية 4 أبريل

الإسكندرية - أسماء على بدر

ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، حفلا موسيقيا بعنوان " ليالى رمضان" يحيه العازف مايكل أنسى، وذلك يوم 4 أبريل بمقر المعهد بمنطقة النبى دانيال.

ويتضمن برنامج الحفل موسيقي مسلسلات من أعمال عمار الشريعي، ميشيل المصرى، وحسن أبو السعود، إلى جانب أعمال غنائية من التراث العربي ومقطوعات من تأليف مايكل أنسي يشاركه المسرح: فادي جرجس: بيانو، راجى كمال: قانون محمد أبو عوف: تشيللو، شريف رامز: باص جيتار فادى عزت: إيقاع، حسن محمد: إيقاع.

يذكر أن مايكل انسي هو عازف عود مصري خريج بيت العربي بالقاهرة، شارك مع العديد من المشاريع الموسيقية فى العديد من المسارح فى مختلف أنحاء الجمهورية وأيضاً بالخارج، وفى عام 2019 أطلق مشروعه الموسيقى "حالة عود" وهو الذى يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.