قنصل فرنسا بالإسكندرية يسلم محاضرى المعهد الثقافى شهادات تدريب

شارك السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية فى احتفالية تسليم شهادات تدريب لمحاضرى المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية فى اطار تنمية مهارات المدربين وتأهيلهم باستمرار لتطوير المهارات التعليمية لطلاب المعهد.

وشارك فى حفل توزيع الجوائز لمسابقة الفرانكفونية التي أقيمت في المعهد الفرنسي في مصر بالإسكندرية و قدم 14 مشاركًا من المستوى A1 عدد من المشاهير الفرانكوفونيين المفضلين، وسلم قنصل فرنسا بالإسكندرية شهادات تقدير للمشاركين وشمل حفل فنى لعرض الثقافة الفرنكوفونية وتسليط الضوء على مواهب المشاركين.

فى سياق منفصل، افتتح السفير محمد نهاض، قنصلعام فرنسا بالإسكندرية معرض "أسير السراب .. رحلة البحث عن الأمير الصغير" للفنان والمصور الفرنسي ليون دوبوا فى إطار احتفالات ومهرجان الفرنكفونية 2023 بالمعهد الثقافي الفرنسى بالنبى دانيال.