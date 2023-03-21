كيف تتغلب على تساقط الشعر بالأعشاب؟.. جرب أفضل علاجات عشبية

كتبت إيناس البنا

الشعر ليس مهمًا فقط لمظهرنا، بل هو أيضًا مؤشر للصحة العامة، لكن الحفاظ على بدة صحية ليس بالأمر السهل دائمًا.

تساقط الشعر هي قضية يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع بين الرجال والنساء، الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر يمكن أن تختلف من الجينات إلى نقص الفيتامينات.

وفقا لموقع " timesnownews" يمكن استخدام الأعشاب كإحدى علاجات تساقط الشعر، حيث وجد الباحثون أن بعض الأعشاب فعالة جدًا في صحة الشعر.

أملا: Amla



غنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية ومليئة بفيتامين C. نظرًا لأن هذه العناصر الغذائية ضرورية لروتين العناية بالشعر وتسهم في نمو الشعر ، فلن يكون من الذكاء تجاهل هذه العشبة المميزة جدًا. Amla مفيد في إزالة القشرة والحطام من فروة الرأس. يوازن إنتاج الزيت في فروة الرأس. يمكن أن يؤدي استخدام زيت أملا إلى تحسين تدفق الدم.

اللافندر:



هذه العشبة المعروفة فعالة جدا في منع مشاكل الشعر بسبب احتوائها على عناصر مضادة للالتهابات، تقلل من تساقط الشعر ويوقف الصلع وله تأثير كبير على جودة الشعر، ستعمل على موازنة إنتاج زيت الشعر الطبيعي وتدفق الدم إلى فروة الرأس.

الصبار:



تعتبر هذه العشبة هدية طبيعية لصحة البشرة والشعر، يُعتقد أن لديها القدرة على إبقاء أي شخص شابًا، ونحن بحاجة إلى درجة حموضة متوازنة لنمو شعر صحي، الصبار له خصائص تساعد في ذلك، يمكن استخدامه أيضًا كبلسم طبيعي، حيث يحظى بالتبجيل لقدراته القوية كمحفز طبيعي للنمو. كما أنه جيد لعملية الهضم الأفضل.