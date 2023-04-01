اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قيادات الجامعة يشاركون الطلاب المغتربين الإفطار الجماعي بجامعة الأزهر

السبت، 01 أبريل 2023 08:02 م
قيادات الجامعة يشاركون الطلاب المغتربين الإفطار الجماعي بجامعة الأزهر قيادات الجامعة يشاركون الطلاب المغتربين الإفطار الجماعي بجامعة الأزهر
كتب لؤى على

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شارك  الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من الأمناء والمديرين؛ الإفطار الجماعي مع الطلاب المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية.
 
كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه بإقامة مائدة للطلاب؛ تيسيرًا عليهم لكي يتفرغوا للمذاكرة قبل امتحانات المنتصف (الميد ترم) للفصل الدراسي الثاني.
 
وأعلنت الجامعة عن إقامة المائدة، وبدأت في إجراء ترتيبات تنظيمها بحيث يتم تسجيل أسماء الراغبين في حضور الإفطار عن طريق دعوات تسلم لهم من منسقي الأنشطة الطلابية بكلياتهم: (منسق طلاب من أجل مصر).
 
 

 


جامعة الازهر

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افطار الازهر

افطار جامعة الازهر



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