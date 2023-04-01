اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 07:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قبول طلبات المستثمرين للإعفاء من الضريبة العقارية على مزارع الدواجن

السبت، 01 أبريل 2023 06:00 ص
قبول طلبات المستثمرين للإعفاء من الضريبة العقارية على مزارع الدواجن مزارع دواجن
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر أنور فوزي محمد، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، كتاب دوري رقم 1 لسنة 2023، بشأن قبول الطلبات المقدمة من المستثمرين في مجال مزارع الإنتاج الداجني بتحمل وزارة المالية، الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة النشاط.
 
وطالب رئيس المصلحة، من كافة المختصين بمناطق ومأموريات الضرائب العقارية قبول طلبات التحمل من المكلفين بأداء الضريبة (أرباب مزارع الدواجن) ممن ينطبق عليهم الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء، على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير عام 2022 للأنشطة الداخلة ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة في ذات التاريخ.
 
وأكدت مصلحة الضرائب، على كافة العاملين الالتزام نحو تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين المكلفين بأداء الضريبة، وقبول الطلبات حال تقديم أي مستند يدل على أن النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
 
 
وسبق أن وافق مجلس الوزراء، منتصف نوفمبر الماضي، بتضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر عام 2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية.
 
 
ووفقًا لتصريحات مسؤول بوزارة المالية، فأن الوزارة ستتحمل 4 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية على 19 نشاط زراعي وفقًا لقرار مجلس الوزراء خلال 3 سنوات، هذا بجانب تحمل الوزارة 4.5 مليار جنيه من إعفاء قطاع الصناعة من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات بمتوسط 1.5 مليار جنيه سنويًا.
 
 
 

الضريبة العقارية

مزارع الدواجن

مصلحة الضرائب

الضرائب العقارية



الموضوعات المتعلقة

7 أسئلة عن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية للعام الثانى على التوالى

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:00 م

متحدث الضرائب:"المالية" تتحمل 4 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية على مزارع الدواجن 3 سنوات

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:49 م

شعبة الدواجن: قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية صائب ويطمئن المزارعين

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:06 م

"منتجي الدواجن": إعفاء المزارع من الضرائب العقارية يخفض الأسعار

الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:07 م

الحكومة تقرر إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة