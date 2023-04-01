قابيل وهابيل.. حبس عامل 4 أيام بتهمة قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بالبدرشين

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب قتل شقيقه وإصابة آخرين بينهم طفل بسبب خلافات عائلية فى البدرشين، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

أنهى عامل حياة شقيقه بإطلاق النار عليه في البدرشين، كما أصاب شخصين آخرين، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خلافات عائلية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في البدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن خلافات عائلية دفعت عامل لإطلاق النار على شقيقه مما أسفر عن مقتله، كما تسبب في إصابة شخصين آخرين بينهما طفل، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.