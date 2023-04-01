فيضانات تضرب بريطانيا.. و144 تحذيرا من هيئة الأرصاد.. صور

كتب إيهاب محمد

اجتاحت أمطار غزيرة بريطانيا فى أعقاب العاصفة ماتيس، مع 144 تحذيرًا من الفيضانات فى نهاية الأسبوع، ووفقا لموقع لموقع "ديلى ميل" فتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تواجه الأيام القليلة المقبلة أمطارا، مع هطول أمطار غزيرة فى الجنوب الغربى ورذاذ فى الشرق، ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض درجات الحرارة، مع توقع هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) ارتفاعات تبلغ حوالى 11 درجة مئوية فى مناطق معينة من المملكة المتحدة اليوم.

المياه



مياه الفيضانات



فيضانات

فى هذه الأثناء، قد يشهد ظهر اليوم درجات حرارة باردة، تصبح متجمدة فى الساعات الأولى من يوم الأحد، ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة مساء الأحد.

ومع ذلك، من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة فى شمال إنجلترا إلى حوالى درجة التجمد يوم الأحد، والتى قد تصل إلى جنوب ويلز بحلول بداية الأسبوع المقبل.

مع الاقتراب من عطلة نهاية الأسبوع، أصبحت الأمطار أكثر انتشارًا مع تحرك الضغط المنخفض بعيدًا فى القارة، ومع ذلك سوف يتغذى الهواء الأكثر برودة من الشمال الشرقى، لذلك سيبدأ شهر أبريل باردًا بشكل مخيب للآمال، خاصة فى شمال وشرق بريطانيا."

تقول توقعات مكتب الأرصاد الجوية:"من المتوقع فى بعض الأحيان وجود فواصل أكثر جفافًا وأكثر إشراقًا، ومع ذلك قد تكون قصيرة العمر، من المرجح أن تكون أكثر الأحوال رطوبة عبر الأجزاء الجنوبية والغربية من المملكة المتحدة، بينما من المتوقع أن يظل الشمال والشرق أكثر جفافًا.

يأتى ذلك بعد مارس الأكثر رطوبة منذ عام 1981، مع سقوط 111.3 ملم من الأمطار (4.3 بوصة) فى إنجلترا قبل 30 مارس، أى 91 فى المائة أكثر من المتوسط.