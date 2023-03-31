حبس تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمخدرات بنطاق الزراعات فى بنها

قررت جهات التحقيق بمركز بنها بمحافظة القليوبية، حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم للاتجار في المخدرات في الزراعات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي وإعداد تقرير عنها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة داخل الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.

وكانت معلومات وردت إلى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تفيد بقيام 4 أشخاص باتخاذ الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة بنها مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث مركز شرطة بنها، من مداهمة وكر المتهمين داخل الأراضي الزراعية بدائرة المركز، وبعد تبادل إطلاق النيران تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية ومبلغ مالي و4 هواتف محمول.

بمواجهتهم جميعا أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.