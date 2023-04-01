اليوم السابع
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عودة طفل بعد تغيبه 8 أشهر عن أسرته فى قنا

السبت، 01 أبريل 2023 04:19 م
عودة طفل بعد تغيبه 8 أشهر عن أسرته فى قنا الطفل المتغيب
قنا- صابر سعيد

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عادت البسمة مرة أخرى على وجه عائلة طفل تغيب من أكثر من 8 أشهر عن منزله بمركز الوقف شمال محافظة قنا، وظل أهله يبحثون عنه طوال الفترة الماضية.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، بلاغا من مركز شرطة الوقف، بتغيب طفل يدعى صبري راوي، 15 عاما، من منطقة الدندراوية التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، في ظروف غامضة.

وأوضحت التحريات أن الطفل عاد إلى أسرته مرة أخرى، بعد ذهابه للقاهرة دون علمهم للعمل هناك، ولم يتواصل معهم على مدار المدة السابقة لصغر سنه، وجاري استكمال الإجراءات حول الواقعة.

 

 

 

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