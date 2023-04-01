محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين بمكتبه لبحث طلباتهم

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم، والعمل على ايجاد أفضل حلول لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل المحافظ المواطنين، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجه الداودي، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.