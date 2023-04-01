"علكات البيوتين" للشعر والبشرة.. الفوائد والجرعات والآثار الجانبية المحتملة

كتبت ايناس البنا

في حياتنا المزدحمة اليوم، غالبًا ما نتجاهل العوامل المهمة التي تساهم في الحياة الصحية، هناك العديد من الأنشطة اليومية التي نقوم بها دون أن ندرك التأثير الضار الذي قد يكون لها على صحتنا العامة ، بدءًا من تخطي وجبات الطعام إلى عدم منح الجسم قدرًا كافيًا من النوم.

وفقا لموقع " healthsite" واحدة من المشاكل الرئيسية هي نقص الفيتامينات المهمة في الجسم والتي تستدعي في نهاية المطاف الكثير من المشاكل الصحية ، بما في ذلك ضعف المناعة ، وفقدان الذاكرة ، ومشاكل الجلد ، والتوتر ، وتساقط الشعر ، وما إلى ذلك. سوف نلقي نظرة فاحصة على أحد أهم الفيتامينات التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم صحة الجلد ونمو الشعر، سيشرح خبراؤنا الآثار الجانبية المحتملة ومعلومات السلامة والجرعة المناسبة وكيفية اختيار علكات البيوتين المناسبة لك.

ما هو الفيتامين المهم للتطور الصحيح للشعر وأنسجة الجلد؟ البيوتين هو فيتامين يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الشعر والجلد، شكل من أشكال فيتامين ب المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7 ، عندما يتعلق الأمر بالتغذية ، من المهم أن تفهم سبب حاجتك إلى تناول مكملات الفيتامينات هذه، وما إذا كانت آمنة للاستهلاك أو لا.

ما هو البيوتين؟

البيوتين ، المعروف أيضًا باسم فيتامين H ، هو أحد فيتامينات ب المعقدة التي تساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، تساعد هذه الطاقة المحولة في عمل الجسم، تساعد فيتامينات ب ، وخاصة البيوتين ، في الحفاظ على صحة الجلد والشعر والعينين والكبد والجهاز العصبي، وهي من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة الحامل لدعم نمو الجنين.

يحصل معظم الناس على الكمية المطلوبة من البيوتين من الطعام الذي يأكلونه، ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد صحة الشعر والبشرة التي يمكن أن يوفرها الاستهلاك المنتظم للبيوتين.

وفقًا للدراسات، يمكن أن تساعد الكمية المناسبة من البيوتين في الجسم في تنظيم مستويات السكر في الدم في الجسم، ولكن هل يمكن للنظام الغذائي فقط أن يساعد الجسم في الحصول على الكمية المناسبة من البيوتين؟ ليس حقيقيًا، يميل الناس في حياتهم اليومية المزدحمة إلى تناول الأطعمة الصحيحة ، وبالتالي نقص الفيتامينات في الجسم، هذا عندما تظهر الحاجة إلى تناول المكملات الغذائية.

نظرًا لأن المصادر الطبيعية للبيوتين تشمل - المكسرات والبقوليات والأفوكادو والبروكلي وكبد اللحم والخميرة وما إلى ذلك ، يصبح من الصعب على الجميع تناول الطعام المناسب يوميًا للتحكم في مستويات البيوتين في الجسم، واحدة من أكثر مكملات البيوتين انتشارًا في الوقت الحالي هي العلكة، لكن هل هى جيدة؟ هل تعمل علكات البيوتين حقًا؟ ما هي الآثار الجانبية المحتملة ومن يجب أن يتجنب تناول هذه العلكة؟ دعونا نفهم بالتفصيل.

أعراض نقص البيوتين

قبل أن تفكر في إضافة هذه المغذيات الدقيقة إلى نظامك الغذائي، من المهم فهم ما إذا كان جسمك يحتاج إليها أم لا، تشمل بعض أعراض نقص البيوتين التي قد يظهرها جسمك :

شعر رقيق

تساقط الشعر الشديد

أظافر هشة

تغير في نسيج الجلد (يمكن أن يصبح شديد الجفاف)

طفح جلدي حول العين والأنف والفم

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

التوتر والاكتئاب

التعب الشديد

الهلوسة

تكوين علكات البيوتين وفقا للخبراء من المهم فهم تكوين صمغ بيوتين معين قبل إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي، ومع ذلك ، فهو يعتقد أن الطريقة الصحيحة للحصول عليها يوميًا ، مصحوبة بتغييرات نمط الحياة الصحيحة يمكن أن تساعد الشخص على محاربة ما يمكن أن يدعو إليه نقص البيوتين في الجسم. يمكنك رؤية النتائج في غضون شهر واحد ، ولكن للحصول على أفضل نتيجة ، يُنصح باستخدامها لمدة 3 أشهر". وأضافوا أن معظم العلكات أساسها البكتين وتحتوي على جميع الفيتامينات الأساسية لنمو الشعر وصحة الجلد، "لا يجب إضافة البيوتين فقط في نظامهم الغذائي لتعزيز صحة الشعر والجلد ، الزنك وحمض الفوليكهما أيضًا عنصران مغذيان مهمان يلعبان دورًا مهمًا. أثناء اختيار العلكة المناسبة لصحة الشعر والبشرة ، يجب على المرء أن يبحث عن محتوى الزنك وحمض الفوليك في قائمة المكونات ".

ما مقدار البيوتين الذي يجب تناوله يوميًا؟ إذا كنت تتساءل عن مقدار البيوتين الذي يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي اليومي لمعرفة النتائج ، فإليك ما يريد الخبراء أن تعرفه. يجب أن تكون الكمية المناسبة من استهلاك البيوتين اليومي بين 30 ميكروغرام (ميكروجرام) في اليوم - وهذا موصى به للمراهقين والبالغين. عندما يتعلق الأمر بصمغ البيوتين ، الذي يعمل تمامًا مثل أي شكل آخر من مكملات البيوتين ، يقول بيدي إنه يوصى بأن يتناول الشخص البالغ حبتين من العلكة يوميًا مع اتباع نظام غذائي مناسب للحصول على أفضل النتائج. "يجب أن تظل الجرعة كما هي بين 30 جرامًا. ومع ذلك ، إذا كنت تسأل عن عدد العلكات التي يجب على المرء تناولها ، فسأقول إنها تعتمد كليًا على حجم العلكة. ولهذا السبب أوصي بقراءة وصف على العلكة قبل أكلها ".

كم من الوقت يستغرق لرؤية النتائج؟ لا شيء يعمل مثل السحر، يحتاج المرء إلى التحلي ببعض الصبر عندما يتعلق الأمر بنتائج تغيير معين في نمط الحياة، الشيء نفسه ينطبق على علكات البيوتين، يمكنك رؤية النتائج في غضون شهر واحد ولكن للحصول على أفضل نتيجة ينصح باستخدامه لمدة 3 أشهر، كما يجب أن يكون هذا مصحوبًا بنظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، يجب على المرء تجنب الإفراط في تناول الكحول وتدخين السجائر وعدم إعطاء الجسم قسطًا كافيًا من النوم لمساعدة العملية على العمل بشكل أفضل ".

الآثار الجانبية المحتملة للبيوتين لا شيء جيد عند تناوله بكميات كبيرة، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لمكملات علكات البيوتين إلى حدوث بعض المشاكل الصحية. لقد قمنا بإدراج الآثار الجانبية المحتملة للبيوتين أدناه:

أرق

طفح جلدي

البثور

مشاكل في الجهاز الهضمي

مشاكل في الكلى

على الرغم من أن البيوتين فيتامين قابل للذوبان في الماء (بمعنى أي فائض يخرج في البول والبراز) ، يجب على المرء اتباع إرشادات السلامة لمكمل معين قبل إضافته إلى نظامه الغذائي اليومي.