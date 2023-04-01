ضبط ورشة غير مرخصة وكميات من الألعاب النارية بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

تمكنت حملة مشتركة من المتابعة الميدانية، وإدارة البيئة بالفيوم، من ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع العبوات الكرتونية للصواريخ، و الشماريخ بناحية عزبة صفر، التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة مركز الفيوم، وكميات كبيرة من الصواريخ، والشماريخ، والألعاب النارية، لدى الباعة الجائلين بعدد من المناطق.

جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي، ظهر اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة التصدي الحازم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية، والصواريخ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، المشرف على وحدة المتابعة الميدانية، أن حملة من المتابعة الميدانية، برئاسة سالم فتيح، بالتعاون مع شرطة المسطحات، وإدارة البيئة بالمحافظة، تمكنت من ضبط ورشة لتصنيع العبوات الكرتونية للصواريخ، والشماريخ بعزبة صفر، التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة، وصادرت كميات كبيرة من الكرتون المجهز للصواريخ، كما صادرت إحدى آلات الطباعة، وإخطار مديرية التموين التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الورشة والمضبوطات.

وأضاف، أن الحملة، تمكنت أيضًا خلال اليومين الماضيين، من ضبط كميات كبيرة من الصواريخ، والشماريخ، والألعاب النارية، لدى الباعة الجائلين بعدد من المناطق بمدينة الفيوم، مثل حي الجامعة، وكيمان فارس، والبارودية، ومنطقة المسلة، وصادرت جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات، والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة، وأمن المواطنين.