إمام عاشور لاعب المنتخب يحتفل بـ"الحنة" على أنغام المهرجانات والشماريخ بالدقهلية

على أنغام المهرجانات وحاملًا شماريخ، دخل اللاعب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر ونادى ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق فى وصلة رقص هيستيرية احتفالًا بليلة حنته وزفافة بين أفراد أسرته وعائلته، وأصدقاءه بمنطقة الحوال مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وصعد اللاعب إمام عاشور على المسرح المقام داخل السرادق مرتديا تى شيرت أسود وحاملًا الشماريخ والتى اشعلها وممسكًا بها ودخل فى نوبة من الرقص ابتهاجا بزفافه وسط شقيقه وأصدقائه ووالده.

ووصل اللاعب إمام عاشور، إلى منزل أسرته بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية للمشاركة فى الاحتفالية التى اقامتها أسرته أمام منزل العائلة احتفالًا بحنته وحفل زفافه. واستقبل اللاعب اصدقاءه وجيرانه وأفراد عائلته، داخل منزل أسرته، فور وصوله ونزل معهم إلى السرادق المقام أسفل المنزل بمنطقة "الحوال" بمدينة السنبلاوين فور وصولة من مطار القاهرة عائدًا من الدنمارك.

وكانت أسرة اللاعب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر الوطنى لكرة القدم ونادى ميتلاند الدنماركى والزمالك السابق، قد أقامت سرادق كبير أمام منزل الأسرة احتفالًا بحنة وزفاف اللاعب وسط حضور كبير لأفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه.

واستقبل متولى عاشور، والد اللاعب الحاضرين قبل أن يصل اللاعب داخل السرادق وسط حالة من البهجة والسرور بزفاف اللاعب.

ووصل "عاشور" رفقة شقيقة " حازم ومحمد " إلى منزل الاسرة فور وصوله من مطار القاهرة الدولى عائدًا من الدنمارك، وذلك بعد أن حصل على إجازة من نادى ميتلاند للمشاركة فى مباراة منتخب مصر الوطنى المقبلة وقضاء إجازة زفافه.