ضبط كمية من الأرز التموينى قبل بيعه بالسوق السوداء فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على بقالين التموين، حرصا من المديرية على أموال الدعم المنصرف للمواطنين.

وقامت إدارة تموين وسط، بشن حملات برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، وذلك بالاشتراك مع إدارة الرقابة بالمديرية أحمد حسن مفتش الرقابة، والتى أسفرت عن ضبط بقال تموين قام بتجميع كميات من الأرز التموينى المدعم قدرها 440 كجم و ذلك لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت التوسع فى افتتاح أفرع معارض " أهلا رمضان" ،حيث افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلا رمضان" رقم 13 ، الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد، طريق أبيس مدخل سموحة، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ونستعرض فى السطور التالية أماكن فروع معارض" أهلا رمضان" بمحافظة الإسكندرية :

1- المول التجارى بمحطة مصر ، بحى وسط.

2-مجمع وهدان بالمنشية ، حى وسط.

3- مجمع الأزاريطة بحى وسط.

4- مجمع استهلاكى سيدى مسعود بحى العامرية أول.

5- مجمع استهلاكة البيطاش بحى العجمى.

6- مجمع استهلاكى أبو العباس بحى الجمرك.

7- مجمع استهلاكى على القطا بجليم ،حى شرق.

8- مجمع استهلاكى طريق الحرية بجناكليس ، حى شرق.

9- مجمع استهلاكى كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى، حى شرق.

10- مجمع استهلاكى السيوف بحى المنتزة أول.

11- مجمع استهلاكى ابوطالب بأبو قير ،حى المنتزة أول.

12- معرض " اهلا رمضان" بميدان محمد نجيب ، سيدى بشر ، حى المنتزة أول.

13- معرض " اهلا رمضان" الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد، طريق أبيس مدخل سموحة.

اما عن اسعار السلع المطروحة داخل المعارض فجاءت بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيه بدلا من 26 جنيها، والأرز المدعم 14 جنيه بدلا من 16 جنيه، وسعر كيلو السكر 18 جنيه بدلا من 22 جنيه، وسعر زيت حلوة وتبارك 700 جرام 43 جنيه بدلا من 45 جنيه، وزيت كنزي 700 جرام 40 جنيه بدلا من 45 جنيه، وزيت المميز 600 جرام 32 جنيه بدلا من 35 جنيه، وسعر اللحم البلدي 230 جنيه بدلا من 280 جنيه، واللحم السوداني 190 جنيه بدلا من 220 جنيه، وسعر ربع كيلو شاي الخواجة 27 جنيه بدلا من 33 جنيه، وسعر ثمن كيلو شاي الخواجة 14 جنيه بدلا من 17 جنيه، بالإضافة إلي التخفيضات الأخرى على أسعار الفاكهة والخضروات.