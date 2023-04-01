اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق النقد الدولى يصادق على دفع 5.3 مليار دولار للأرجنتين

السبت، 01 أبريل 2023 09:21 م
صندوق النقد الدولى يصادق على دفع 5.3 مليار دولار للأرجنتين كريستالينا جورجييفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أنه أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الحالي، وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5.3 مليار دولار بشكل فوري إلى الأرجنتين.

وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس 28.8 مليار دولار من إجمالي الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين منذ بدء برنامج المساعدة في مارس 2022.

ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاثين شهراً وفق سكاى نيوز عربية مساعدة إجمالية قدرها 44 مليار دولار (أي 31.91 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب استحدثها صندوق النقد  على أساس سلة من العملات) للأرجنتين، وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه صندوق النقد الدولي حتى الآن.

سجل  الاقتصاد الارجنتينى نموا نسبته 5.2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022، ما يعكس تباطؤا واضحا مقارنة بالعام السابق، لكنه يشير إلى عام ثان على التوالي من الارتفاع في سابقة منذ أكثر من عقد (2010-2011).

لكن  التضخم الذي بلغ 94.8 بالمئة في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش.

الاتفاق الموقع في مارس 2021 بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأرجنتينية، وهو الثالث عشر الذي تبرمه المؤسسة مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عام 1983، يهدف إلى ضبط التضخم المزمن في البلاد.


التضخم

المالية

الارجنتين

صندوق النقد الدولى



الموضوعات المتعلقة

صندوق النقد الدولى: برنامج أوكرانيا تلقى 80 مليار دولار من المانحين

السبت، 01 أبريل 2023 03:14 م

العالم هذا الصباح.. بوتين ولوكاشينكو سيبحثان اقتراح بيلاروسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.. واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ 2.6 مليار دولار.. و"صندوق النقد" يقدم خطة مساعدة بـ 15.6 مليار دولار

السبت، 01 أبريل 2023 09:00 ص

"صندوق النقد" الدولي يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ 15.6 مليار دولار

الجمعة، 31 مارس 2023 11:00 م

صندوق النقد الدولى يتوصل إلى اتفاق مبدئى مع سيشيل للحصول على تمويل 100 مليون دولار

الخميس، 30 مارس 2023 04:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة