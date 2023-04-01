وأضاف جراي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين"الأوكرانية اليوم السبت،إن الـ80 مليار دولار مقسمة إلى 20 مليار دولار منح و 60 مليار دولار قروض ميسرة، بالإضافة إلى 20 مليار دولار أخرى فى شكل إعفاء من عمليات الديون .