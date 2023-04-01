"صحة الإسكندرية" تنظم ورشة عمل حول "التوحد" لدراسة التشخيص والعلاج

حضر الورشة 25 طبيبا من تخصصات الأطفال والطب النفسي والصحة النفسية، والتخاطب والطب الطبيعى والأمراض العصبية من المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة ، وألقى المحاضرات الدكتورة "إيمان كشك" استشاري أول الطب النفسي للأطفال بمستشفى المعمورة، تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبحضور الدكتورة فاطمة رجب مديرة إدارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية، قد عقدت اجتماعا موسعا بقاعة مستشفى الرمد العام ، برئاسة الدكتورة حنان أنور وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب الوقائى والمنسقة العامة لمبادرة الألف يوم الذهبية بالإسكندرية بخصوص تفعيل برنامج مقدمى المشورة الأسرية الخاص بالمبادرة.

وحضر الاجتماع الدكتورة مها حسيب مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، ومديرو عموم المناطق مديرو الإدارات الفنية ومديرو المستشفيات والوحدات المدرجة بالمبادرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق وتفعيل خدمة المشورة الأسرية التابعة لمبادرة الألف الذهبية التي تتضمن مشورة ما قبل الزواج ورعاية الأم الحامل ورعاية الطفل خلال الألف يوم الذهبية، وحق الطفل في الرضاعة الطبيعية المطلقة والرعاية المثلى له، والمباعدة بين فترات الحمل ، كما تم التأكيد على ضرورة توفير غرف خاصة بالمشورة بالمنشآت الصحية المدرجة بالمبادرة.