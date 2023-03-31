"صحة الإسكندرية": 6 قوافل طبية مجانية بقرى "حياة كريمة" خلال شهر أبريل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة "رشا مسامير" منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر أبريل 2023 ، والتى تضم 6 قوافل طبية على النحو التالى :

1. الأحد والإثنين 2 ، 3 أبريل بقرية أبيس الأولى بمنطقة شرق الطبية

2. الثلاثاء والأربعاء 4 ، 5 أبريل بقرية أبيس الثانية بمنطقة شرق الطبية

3. الأحد والإثنين 9، 10 أبريل بوحدة البيطاش بمنطقة العجمى الطبية

4. الثلاثاء والأربعاء 11 ، 12 أبريل بوحدة العجمى البحرية بالهانوفيل بمنطقة العجمى الطبية

5. الأحد والإثنين 16، 17 أبريل بالدخيلة بمنطقة العجمى الطبية

6. الثلاثاء والأربعاء 18، 19 أبريل بعزبة قرداحى بمنطقة المنتزه الطبية

وتأتى القوافل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وبالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان قد قامت تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، بتنظيم قافلة شاملة بمقر جمعية السلام بالمندرة قبلي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني.

وخلال القافلة، تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد 150 حالة أطفال، و100 حالة باطن، و 30 تنظيم الأسرة، وإجراء جلسات علاج طبيعي علي 15 حالة، و الكشف علي 55 أمراض نساء و 40 حالة باطن، وإجراء رسم القلب بواقع 15 حالة.

وشملت القافلة تقديم فعاليات توعوية وثقافية وإلقاء الضوء على القضية السكانية، ومبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرية المصرية، كما تم إلقاء ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. بالإضافة إلي الدعوة لفتح فصول في العزبة، و حصر قواعد بيانات القادرين علي القراءة والكتابة تمهيدا لإجراء اختبارات فورية لهم .