شعبة النقل الدولى: تجارة الترانزيت من أهم أدوات دعم الاقتصاد المصرى

كتب - إسلام سعيد

قال الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجارة الترانزيت، تعتبر من القضايا الاقتصادية الهامة للاقتصاد المصرى، مؤكدا ضرورة فتح حوار موسع مع المسئولين فى الدولة، وممثلى المجتمعين الملاحى والتجارى، للوصول إلى قواعد محددة حتى تصبح مصر بالفعل مركزا دوليا لتجارة الترانزيت.

وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه يجب الاهتمام بتجارة الترانزيت، حيث تعتبر أحد أهم موارد العملة الصعبة، خاصة لو تم التخلص من البيروقراطية، مشيرا إلى أن تجارة الترانزيت تسمى (تجارة الخدمات المصدرة) والتى تدر مئات الملايين من الدولارات فى شرايين الاقتصاد دون ضخ أى استثمارات كبيرة.

"للأسف نجد أنفسنا أمام بعض الموظفين فى دوائر الجمارك والجهات الأخرى، من بينها الحجر الزراعى وسلامة الغذاء، يقولون أنه لا وجود لتجارة الترانزيت فى مصر، ويصر هؤلاء على فحص جميع السلع، وكأنها ستدخل إلى البلاد".. بحسب السمدوني.

أضاف: "لكن طبقا للاتفاقيات الدولية، بضائع الترانزيت يتم تفريغها من السفن، وتنتظر فى ساحات الموانئ البحرية إلى حين شحنها إلى دولة أخرى حتى تصل لوجهتها الأخيرة ولا تدخل البلاد".

وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، المسئولين باتخاذ الأمر بجدية، وإعطاء دورات تدريبية للموظفين للتوعية بقواعد وضوابط تجارة الترانزيت وأهميتها.