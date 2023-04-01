شباب قرية "قاطية" بشمال سيناء ينظمون دورة "شهداء العودة" الرمضانية لإحياء ذكرى الأبطال

نظم شباب قرية "قاطية" بمركز بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء ، دورة "شهداء العودة" الرياضية الرمضانية، إحياء لروح الأبطال الشهداء.

قال محمود سليمان حسين سالم الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، وأحد شباب القرية المشاركين، لـ"اليوم السابع"، إن الدورة ينظمها مركز شباب قاطية تحت اسم "شهداء العودة "، وتقام على أرضية ملعب مركز شباب القرية، يوميا بعد صلاة التراويح.

وأضاف أن نظام اللعب فى الدورة هو من خلال مجموعتين، يتنافس فيها 11 فريقا كل فريق يحمل أسم شهيد ومنطقة بإجمالى 77 لاعب، ويشارك فى حضورها أهالى القرية والقرى المجاورة ويصل عدد الجمهور لنحو 500 مشاهد.

وأوضح أن الدورة يشرف عليها فريق عمل مكون من منصور حسين رئيس مجلس الإدارة بمركز الشباب، والدكتور حميد منصور حميد نائب رئيس المركز، وعادل محمد ومدير المركز، وتضم لجنة التحكيم أشرف سالمان حسين، وعلي منصور حسين، ومجدي خفاجة.

وأشار إلى أن اطلاق اسم شهداء العودة على الدورة هو احياء لذكرى الشهداء من أبناء قرى قاطية واقطية والجناين المريح وتأكيد من الشباب انهم لم ينسوا من سقط شهيدا من أهلهم وذويهم.

يذكر أنه أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عن بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية فى خماسيات كرة القدم بمشاركة 30 فريقا للبراعم، 20 فريقا للشباب، 20 فريق رواد على مستوى محافظة شمال سيناء من ادارات الشباب الفرعية ويتم التصفيات داخل كل إدارة وتصعيد المركز الاولى للمباريات النهائية على مستوى المحافظة وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

كما أعلنت جامعة العريش افتتاح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم والتي نظمتها كلية التربية الرياضية بالعريش، بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، تحت شعار "صحتك في رياضتك"، تستضيفها ملاعب مجمع الصالات بالكلية.

وتقام فعاليات الدورة بمشاركة 20 فريقًا في كرة القدم تضم فرق كليات الجامعة، بالإضافة للفرق الممثلة للمصالح الحكومية بشمال سيناء ومنها فرق "مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومجلس المدينة، والبريد المصري، ومديرية التنظيم والإدارة، ومرفق الإسعاف، وديوان عام المحافظة، ومصلحة الجمارك، ومديرية الشباب والرياضة، وفريق الأسمنت.