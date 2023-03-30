محافظ شمال سيناء: نستعد لزراعة 456 ألف فدان فور الانتهاء من خط مياه من بحر البقر

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الانطلاقة الحقيقية لتنمية سيناء فى قطاع الزراعة تبدأ مع قرب الانتهاء من خط المياه المتجهة من محطة بحر البقر إلى منطقة وسط سيناء بزراعة 456 ألف فدان، مع رغبة حقيقية من جانب المواطنين للتعمير مع زراعة مساحات واسعة بالقمح والشعير.

وأشار محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية أعلنها اليوم الخميس، عبر إذاعة شمال سيناء المحلية، إلى الانتهاء من تركيب ما يقرب من 37 محول كهرباء جديد إضافة إلى رفع كفاءة محولات أخرى، وجارى العمل لإضافة محولات جديدة، والانتهاء من محطة كهرباء الشلاق.

وتابع محافظ شمال سيناء، أنه تم إعادة تطوير ميناء العريش البحرى، لتحقيق فائدة للمحافظة بشكل عام، وسكان مدينة العريش على وجهة الخصوص، لافتا إلى أن أساس حساب تعويضات الميناء تم على الأعمال المنفذة بـ7 عمارات جنوب الريسة و6 عمارات بضاحية السلام، والسعر الذى تم الوصول إليه مساحة الشقة 100 م كاملة التشطيب، التعويض عنها بـ350 ألف جنيه، وللمواطن خيارات بدل تعويض أو شقة أو قطعة أرض، أو الترخيص له طبقا للقانون 119 بالتقسيمات الخاصة بالمحافظة جنوب الريسة بمصاريف الرخص القديمة التى لا تتعدى تكلفتها 2000 جنيه، ويعفى من سداد مصاريف توصيل المياه والكهرباء والغاز، و تم تخصيص شقق بحى السبيل لاستضافة الاسر المقيمة بمنطقة الميناء على سبيل الاستضافة فترة من 3: 6 شهور دون إيجار لحين إيجاد البديل، وبديل وجود شقق بحى الريسة كاملة المرافق والتشطيب بسعر 350 ألف جنيه للوحدة مساحة 100 متر متاح للمواطن.

وقال محافظ شمال سيناء، ان تعدد وجود فتحات على الطريق الدولى، يتسبب فى حدوث حوادث، وأمس تم عرض كافة الملاحظات على المسؤول فيما يخص محور البحر، وخلال الأيام القادمة سيتم تركيب علامات إرشادية خاصة باليوترن، وتعديل ما هو مطلوب وسيتم العمل بكود الطرق المعمول به، لافتا إلى أن مناطق انتظار السيارات بوسط العريش ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء شهر رمضان وفترة العيد.

وأشار إلى أن منح الصيادين مازالت تصرف رغم افتتاح الصيد بالبحر، وتقدمنا بطلب افتتاح بحيرة البردويل يوم 29 أبريل القادم.