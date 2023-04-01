زراعة 600 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية فى شوارع رأس البر

دمياط معتز الشربينى

واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة " بمدينة رأس البر، في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى.

وقام فريق عمل الوحدة المسئول عن تنفيذ أعمال المبادرة وزراعة الأشجار بشوارع المدينة، بالاشتراك بين قسم الحدائق وإدارة البيئة وقطاع النظافة بالوحدة المحلية، بزراعة عدد 200 شجيرة زيتون و200 شجيرة ليمون و200 شجيرة جوافة بشارع89.

يأتي ذلك في إطار المبادرة، وما تستهدفه للتوسع فى المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وبما يعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع ، وفى إطار حرص الوحدة الدائم للمشاركة في كافة المبادرات خاصةً التي تستهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة وجودة حياة المواطنين.

وذلك تحت إشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبرئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة وإشراف نواب المدينة.