رئاسة مركز الداخلة: استكمال زراعة الأشجار المثمرة بالقرى ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن إستكمال فعاليات مبادرة 100 مليون شجرة فى عدة قرى تابعة للمركز ، حيث تم الانتهاء من زراعة الأشجار المثمرة بقرية القصر، وتوفير مصدر الرى بالتنقيط بمياه غسيل محطة تنقية المياه بالقرية، تحت إشراف صابر حنفى رئيس الوحدة المحلية، كما تم زراعة الأشجار المثمرة والنخيل فى منتزه الوحدة المحلية بقرية العروبة، تحت إشراف حسن أحمد سعد رئيس القرية، كما جرى زراعة الأشجار المثمرة داخل المصالح الحكومية و على جانبي الطرق بقرية المعصرة، مع توفير مصدر مياه دائم ، تحت إشراف محمود جبالى رئيس القرية.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن وصول 24 ألف شتلة كدفعة أولى من إجمالي 145 الف شتلة مُستهدف وصولها لتغطية مراكز المحافظة، والتي جرى توزيعها لزراعة ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة وتشجير الطرق الرئيسية بالأشجار المثمرة وأشجار الزينة، وتم توزيع الأشجار على المراكز الخمسة وفقًا لمساحة واحتياجات كل مركز وتم البدء بمركزي الخارجة وباريس، وتنفيذ توجيهات المحافظ بتوفير مصادر ري دائمة لرعاية الأشجار، لحُسن استغلالها والاستفادة من ميزاتها البيئية الكبيرة.

وتأتى المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة) ضمن خطة مواجهة الدولة للتغيرات المناخية وزيادة الرئة الخضراء بمحافظات الجمهورية، تُعزز من الممارسات البيئية الإيجابية التي تنتهجها المحافظة في ضوء اختيارها كأول مدينة خضراء على مستوى الجمهورية، وتتويجها عاصمةً للبيئة العربية لعام 2022م.