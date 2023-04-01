زراعة الدقهلية: فتح 26 فصلا لـ340 دارس لمحو الأمية والمساهمة فى التنمية الريفية

وقد استعرض وكيل وزراة الزراعة دور مديرية الزراعة بالدقهلية، في فتح فصول ل محو الأمية في جميع المراكز الإرشادية، وكذلك بعض الجمعيات الزراعية، حيث تم فتح 26 فصلا بعدد 340 دارسا، وما تقوم به أيضا من تنمية ريفية للسيدات الريفية لجذبهم لحضور فصول محول الأمية، جاء ذلك في اطار اهتمام وزارة الزراعة بالتنمية الريفية، وانطلاقا من اهمية دعم أواصر الشراكة مع جميع منظمات المجتمع المدني، وضرورة استمرار التواصل والمشاركة مع جميع الجهات.

يذكر بأن تم عمل ندوة بمركز الإرشاد الزراعي بقرية بدماص التابعة لمركز ميت غمر، بعنوان (مخاطر الالعاب الإلكترونيه) واستضافة وفد من مدرسة نجيه الغريب الإبتدائية بحضور أحمد مسلم مدير المدرسة، ونهى أبو زيد أخصائي اجتماعي بالمدرسة، وعدد من أولياء الأمور ووفد من طلبة المدرسة، وناقشت الندوة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وتم تقسيمه إلى مخاطر، صحية نفسية اجتماعية.



تح 26 فصل لـ340 دارس لمحو الأمية (1)



تح 26 فصل لـ340 دارس لمحو الأمية (2)



تح 26 فصل لـ340 دارس لمحو الأمية (3)