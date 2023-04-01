رفع 632 حالة إشغال وتحرير 12 محضر مخالفات بمدينة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان ، سلسلة جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان.

تأتى هذه الحملات، لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات والإشغالات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الفورية وإصلاح الأعطال فى شبكات الكهرباء وغيرها من الجهود فى كافة قطاعات العمل العام.

وفى هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى، من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بقية بنبان بمساحة 500 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدى ، وهو الذى توازى مع القيام بأعمال الإنارة بمداخل النجوع المختلفة بالقرية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، أعمال النظافة العامة بنطاق حى شرق المدينة فى الفترة المسائية ، مع متابعة أعمال الصيانة لقطاع الكهرباء بنطاق وسط المدينة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة مكبرة برئاسة نواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد ممدوح بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير ، وبمعاونة رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية حيث إستهدفت الحملة رفع 632 حالة إشغال ، مع تحرير 12 محضر بمناطق ميدان الجيش " الزلابية " ، وباتريس لومومبا بنطاق حى غرب المدينة.