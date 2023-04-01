رصف المسار السياحى بمدينة إدفو فى أسوان بتكلفة 18 مليون جنيه.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدينتى إدفو وأسوان، من أجل تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة.

وأكد المهندس أحمد الملوانى، مدير عام الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من عدد من الطرق الداخلية، من أبرزها المسار السياحى بمدينة إدفو والذى يضم طرق كورنيش النيل وشوارع المركز والمعبد والبنوك والمستشفى بطول 5 كم ، وبتكلفة 18 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه بالتوازى تم وجارى رصف عدد من الشوارع داخل مناطق أطلس وحى العقاد بمدينة أسوان بأطوال 13 كم وبتكلفة 36 مليون جنيه ، منها شوارع منطقة أطلس بطول 4 كم ، وبتكلفة 8 مليون جنيه ، بجانب الشوارع الداخلية بمنطقة حى العقاد بأطوال 9 كم ، وبتكلفة 28 مليون جنيه.