السوق السياحي فى أسوان يرحب بزواره.. "كل اللى نفسك فيه هتلاقيه".. صور

أسوان - صلاح المسن

يقع شارع السوق السياحى في قلب مدينة أسوان، ويعتبر من أهم مناطق الجذب السياحي في محافظة أسوان، ويحتوي السوق السياحى على كل ما قد يحتاجه السائح من التحف إلى العطور محلية الصنع وحتى التوابل من جميع الأصناف، والأحجار الكريمة والتحف النحاسية وأماكن اقتناء الهدايا والتذكار المصرية.

ويزدحم هذه الأيام السوق السياحي بأسوان بالزائرين والسائحين من مختلف الجنسيات الذين يقومون بجولات سياحية داخل السوق.

ويعد شارع السوق السياحي القديم بأسوان، مزار ومقصد سياحي هام، وتحولت منطقة السوق التجاري القديم إلى مقصد سياحي يضاف للمقاصد السياحية الأخرى بأسوان، وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

كما يعد السوق السياحي القديم من أعرق أسواق أسوان ويكتسب شهرة وسمعة تاريخية، وهو أكبر الأسواق التجارية وأكثرها نشاطا وحركة

وتعد منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة أسوان وتستوعب العمالة المتميزة وخاصة من الخريجين، حيث تباع في السوق السياحي مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحي بأسوان البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.

وزاد رونق السوق السياحي القديم بمدينة أسوان بعد تطوير السوق بالأرضيات الملساء والاسقف الخشبية والاضاءة المبهرة ومنظومة الحريق بشكل يليق بتاريخ المدينة ومظهرها السياحى والتجارى أمام قاطنيها وزائريها. .

وتزخر أسوان بالمعالم السياحية والطبيعية وعوامل الجذب السياحي، وفي مقدمتها شارع السوق السياحي الذي يضم عدد كبير من البازارات والأسواق المتخصصة في بيع الهدايا والتذكارات التي تحمل الطراز التقليدي لأهل أسوان إلى جانب المنتجات المصنعة يدوياً مثل الإكسسوارات، والخزف، والملابس، وكذلك المنتجات الجلدية والتحف وبيع المنتجات المحلية من ملابس، ومشغولات يدوية، وأواني خزفية ، وهدايا وتذكارات كما يضم شارع السوق السياحي بمدينة أسوان، العديد من المطاعم، هذا إلى جانب منتجات العطارة، والمنسوجات والمنتجات الجلدية

كما تنتشر بالسوق السياحي القديم بمدينة أسوان محلات العطارة التي تبيع وصفات الطب الشعبى الذى يرتكز على فوائد النباتات المختلفة لجسم الإنسان، وتتفرع من شارع السوق السياحي بأسوان ،عدة شوارع جانبية حيث تتوافر فيه السلع المصرية والأفريقية والسلع ذلات الطراز التقليد وتشتهر هذه المناطق باسم شارع السوق"، وهو أشهرمكان بأسوان لشراء الهدايا التذكارية والإكسسوارات والخزف وتناول المأكولات والأشربة بالمطاعم والمقاهي المنتشرة بالسوق أو القريبة منه.

وتنتشر بمنطقة السوق السياحي بمدينة أسوان، معارض الحرف التراثية والتحف المقلدة والتماثيل والتحف الفرعونية المختلفة المقلدة وكذلك الجعران والخنجر والتوابيت الصغيرة وعلب مجوهرات صغيرة بداخلها جعران أو توابيت ملكية صغيرة تكون هدايا ، وغيرها من التحف الفرعونية المقلدة المصنوعة يدوياً من الحجارة كذلك عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر.

وكان قد شهد السوق السياحي تنفيذ أكبر مشروع لرفع كفاءة وتطوير شبكات الإطفاء والحريق الذاتى بالسوق السياحى القديم بعد الإنتهاء من مشروع تطويره بطول 2400 متر شملت البرجولات الخشبية والبوابات والأرضيات وأماكن الإنتظار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجميل واجهات المحلات

كان قد أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، اهتمام المحافظة لتنظيم مؤتمر خاص بالسياحة الصحية والعلاجية والتنمية البيئية فى أكتوبر القادم بالتعاون مع إحدى جمعيات النشاط السياحى والثقافى والاستشفاء البيئى، والذى سيشهد على هامشه العديد من الأنشطة التى تساهم فى إلقاء الضوء على هذا المجال الحيوى الذى تشتهر به أسوان، وكانت مقصداً جاذباً لمشاهير العالم للاستشفاء والعلاج من الأمراض المستعصية.

وأضاف محافظ أسوان، في بيان صحفى، أنه يتم طرح العديد من المشروعات الاستثمارية فى مجال السياحة العلاجية، وخاصة فى ظل وجود البيئة المناسبة لإنشاء مجمعات ومراكز استشفاء وخدمات سياحية وذلك بعد نجاح مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومواقع الدفن فى الرمال بالبر الغربى فى جذب السياحة العلاجية من كل أنحاء مصر والعالم وهو الذى جسده تجارب أغاخان وفرنسوا ميتران وأجاثا كريستى وغيرهم من المشاهير.

وأشار عطية، إلى أن جذب الفرص الاستثمارية الجادة فى مجال السياحة العلاجية يأتى فى أولويات الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، وهو الذى سيتوازى مع تطبيق التأمين الصحى.



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