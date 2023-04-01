رئيس مدينة أشمون: رفع 7 آلاف طن تراكمات من محطة المناولة

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون ، استكمال العمل في رفع كافة التراكمات المتواجدة بمحطة المناولة، الخاصة بجمع القمامة في مدينة أشمون.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع كافة المخلفات والتراكمات وتجمعات القمامة المتواجدة على الطرق بالمدن والقرى، لإظهار المنظر الجمالي والحضاري لها وتوفير البيئة الصحيه النظيفة للمواطنين.

وأكد رئيس مدينة اشمون، على رفع ما يقرب من حوالي 7 آلاف طن من تراكمات قمامة ومخلفات الهدم خلال 10 أيام متواصلة، وجاري العمل علي قدم وساق لإستكمال رفع باقي التراكمات المتواجدة بالمحطة ونقلها مباشرة إلى المدفن الصحي بكفر داود بمدينة السادات .

وشدد النمر علي نواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن حملات النظافة المكثفة بجميع القرى سواءً بالطرق الرئيسية أوالفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قري مركز أشمون وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة خالية من وجود أي أضرار علي المواطنين.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة لمحافظة المنوفية للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاق مركز أشمون والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين من إنتشار الأمراض المعدية ،وحفاظاً علي المنظر الجمالي والحضاري للمدينة والقري، والسعي الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .