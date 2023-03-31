رفع 20 طن مخالفات متراكمة فى حملات مكبرة بمدينة أشمون

تابع حسام حسن نائب رئيس مدينة أشمون ، وعلاء أبو حشيش مساعد رئيس المدينة، الأعمال بالوحدات المحلية التابعة لأشمون، تنفيذا لتوجيهات المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون .

وفى ضوء ذلك أكد أن متابعة مستمر فى متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات وتسوية الطرق ورفع الاشغالات وتنظيم الأسواق ، ومتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى ، وتم بالوحدة المحلية بسنتريس متابعة رفع حوالى 20 طن تراكمات من منطقة مسجد السلام بسنتريس بلودر ومعدات الوحدة المحلية بسنتريس .

وأضاف حسن، أنه تم بالوحدة المحلية بسبك الأحد متابعة تسوية طبان الطرق ورفع التراكمات بمعدات الوحدة المحلية بسبك وعمال الوحدة كما جاري متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة وتركيب اللمبات الليد الموفرة بناءاً على التعليمات الواردة لترشيد الإستهلاك ، وتم بالوحدة المحلية بطليا عمل حملة مكبرة لرفع كفاءة وتسوية الطرق وكشط المخلفات والمطبات الناتجة عن أعمال التطوير والحفر بالطريق العام أشمون طليا من أمام مسجد عمر بن الخطاب حتى شارع العمدة .

وتابع، أنه تم بالوحدة المحلية بشما متابعة أعمال إصلاح عطل خلية الإنارة العامة بمحول المقابر وخط الإنارة وتركيب لمبات ليد جديده وخليه إنارة لمحول جامع سيدي مقعب، من جانبه أكد النمر على استمرار متابعة الأعمال بالوحدات المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.