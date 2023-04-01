خيط الجريمة.. "خان العيش والملح" سائق يقتل زميله بسبب أولية التحميل بشبرا الخيمة

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات " خيط الجريمة "، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

لم يكن يتوقع سائق أن صديقه سيغدر به وسيكون السبب في إزهاق روحه، حيث أكد أصدقاء المجنى عليه والمتهم أنهم أصدقاء بالموقف ويوم الواقعة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بإخراج مطواه من ملابسه وطعن بها صديقه حتى فارق الحياة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم ويدعى "ع ه أ" 31 سنة سائق قتل المجنى عليه "ع م" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلاف سابق بينهما وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة" وسدد له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده وادى ذلك إلى وفاته.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز سلاح أبيض "مطواة" دون أن يكون لها ضرورة مهنية أو حرفية واستخدمها في الاعتداء على الأشخاص.

وفى وقت سابق، عدلت المحكمة قيد ووصف القضية حيث وجهت تهمة الضرب أفضى للموت بدلا من توجيه الاتهام للمتهم بالقتل العمد حيث أن تفاصيل الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف سابق فيما بينهما على أولوية تحميل الركاب.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات لـ سائق، بتهمة ضرب زميله حتى الموت في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب الخلاف على اولوية تحميل الركاب.