حياة كريمة تستكمل توزيع صناديق المواد الغذائية بالقصاصين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استكملت مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق مبادرة كتف في كتف ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك طبقا لتوجهات القيادة السياسية، وذلك بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وحضر التوزيع أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية ومحمد جمال المنسق العام للمحافظة ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين والدكتور أحمد علي منسق مركز أبوصوير وصلاح داود منسق مركز القصاصين وساهم عدد كبير من المتطوعين في توصيل الصناديق إلي المواطنين الأكثر احتياجا.

وانضمت لأسرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية البطلة الأوليمبية سارة سمير التى مثلت مصر ورفعت اسمها عاليا فى المحافل الدولية فى لعبة رفع الأثقال وهى أحد أبناء مدينة القصاصين وعبرت عن سعادتها بانضمامها لأسرة حياة كريمة ومشاركتها فى توزيع صناديق الحماية المجتمعية ضمن مبادرة كتف فى كتف و اكدت انها على اتم الاستعداد للاشتراك فى أى حدث يتبع حياة كريمة لما لمسته من تأثيرها وتواصلها مع المواطن البسيط ووجهت الشكر للقائمين على العمل فى محافظة الإسماعيلية وللرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يبذله من جهد على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وسادت حالة من الفرحة بين المواطنين أثناء توزيع صناديق المواد الغذائية معبرين عن شكرهم للمؤسسة وللرئيس على تلك الهدية في شهر رمضان الكريم.