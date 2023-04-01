حياة كريمة.. تدريبات متنوعة لتأهيل سيدات أسوان فى التفصيل والطباعة والأركت

أسوان - صلاح المسن

تحرص الدولة المصرية على تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز وإتاحة الفرص المتنوعة لها بسوق العمل، وامتهان حرف جديدة وخاصة فى المناطق والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً.

وتحظى المرأة الأسوانية هذه الأيام بدورات تدريبية متنوعة تتخللها محاضرات نظرية، بالعديد من قرى ونجوع أسوان لتدريب السيدات على مهنة التفصيل، والطباعة والأركت وغيرها من الأشغال وصناعة منتجات التراث، والتدريبات تكون على أنشطة منوعة، أهمها إكساب الفتيات والمرأة الأسوانية، حرفة جديدة ومهمة مطلوبة فى السوق وصناعة منتجات التراث، والدورات التدريبية من أجل دمج المرأة الأسوانية ودمجها فى سوق العمل، وجارى التنسيق مع وزارة القوي العاملة، حول إمكانية عقد دورات أخرى نظراً لحرص المتدربات على التدريب المتواصل.

وكانت قد بدأت وزارة القوي العاملة في تنفيذ "مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل"، وذلك تنسيقا مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة ، فى إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل محافظات "الإسكندرية- أسوان- جنوب سيناء- الوادي الجديد " ،وذلك في إطار أيضا الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

من ناحية أخرى، يجرى بمحافظة أسوان تدريب السيدات على مهنة الأركيت والطباعة على المنسوجات بمقر الإتحاد المحلى لنقابات عمال مصر.

وأشادت السيدات المتدربات، بقري أسوان بهذه الخطوة ووصول التدريب إلى أماكن تواجدهم بالقرية الأمر الذى لم يكن يحدث فى الماضى والذى يكون يعوق تدريبهم لبعد التدريب عنهم، مؤكدين على أنه أصبح اليوم يصل التدريب إلى قراهم دون بذل أى مجهود فى ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقدموا شكرهم للقيادة السياسية للوصول إليهم مع أملهم أن تتكرر هذه الدورات بما يساهم فى صقل مهاراتهم ، وإتاحة الفرصة لهم من خلال دورات تدريبية هادفة ومنتجة.

في نفس السياق تحتضن قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان، ورش عمل في المشغولات اليدوية، لتأهيل السيدات والفتيات لإقتحام سوق العمل، مؤهلة بمهارات تضمن إنتاجا مميزا، ومدعومة من أجهزة الدولة المصرية، التي تحرص علي بناء الأسرة المصرية.

وورش العمل هذه ، تستعد لتخريج مشروعات وخريجات من الفتيات والسيدات بربوع أسوان،و تدعم هذه التدريبات ، استقلالية المرأة وتحفيزها علي النهوض بمستويات المعيشةوتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وكما تسعي الدولة جاهدة لدعم قري حياة كريمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث تتلقي السيدات والفتيات،حزم تدريبية في الأشغال اليدوية موجهة للمرأة الأسوانية، والدورات التدريبية للسيدات والفتيات المشاغل.

والوحدات الإنتاجية هي أحد صور فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وتستهدف الدورات التدريبية تدريب السيدات بقرى مراكز محافظةأسوان، والدورات تتضمن التدريب على تنفيذ أدوات حرفية وأعمال نحاس وتطريز وكروشية وعرجون ومكرميات وخيامية وسبيته، وكذلك النهوض بالمهن والصناعات ومنها الكليم والسجاد والنول .

بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والحلى والإكسسوارات والميداليات والخوص وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية .

وكذلك التدريب علي مهارة التفصيل والخياطة والتي تعد نواة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير، وتحسين دخلها وأوضاعها المعيشية.

ومبادرة "حياة كريمة" احتفت بالمرأة حيث احتلت المرأة المصرية ،أهم محاور عمل المبادرة الرئاسية ، من خلال تعزيز مكانتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا بدورات تدريبية وورش عمل في مختلف القري وتنمية أفكارها وقدراتها ومهاراتها الإبداعية وتوفر دخل مادي دائم وتضمن لها العيش الكريم .

يأتي ذلك بالتوازي مع تنظيم دورات التثقيف المالي وجلسات الدوار وجلسات التوعية المجتمعية، والدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .



تدريبات متنوعة لتأهيل سيدات وفتيات أسوان (1)



تدريبات متنوعة لتأهيل سيدات وفتيات أسوان (2)



تدريبات متنوعة لتأهيل سيدات وفتيات أسوان (3)



تدريبات متنوعة لتأهيل سيدات وفتيات أسوان (4)



تدريبات متنوعة لتأهيل سيدات وفتيات أسوان (5)



تدريبات متنوعة لتأهيل سيدات وفتيات أسوان (6)