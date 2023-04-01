اليوم السابع
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حياة كريمة بالشرقية.. توقيع الكشف الطبى على 1800 مريض بقافلة قرية الدهتمون

السبت، 01 أبريل 2023 04:12 م
حياة كريمة بالشرقية.. توقيع الكشف الطبى على 1800 مريض بقافلة قرية الدهتمون القافلة الطبية والعلاجية
الشرقية- إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه نفذت قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الدهتمون التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، ضمن مبادرة حياة كريمة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

و أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
 
إشتملت القافلة على عدد 15 عيادة طبية في 13 تخصص طبي هم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1778 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
 
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.
 

الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

صحة الشرقية

الدهتمون



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