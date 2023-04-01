القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية لـ30857 مواطنا فى 5 مراكز بدمياط

دمياط ـ معتز الشربينى

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن جهود مديرية الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى بقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

حيث تم تنفيذ 20 قافلة طبية مجانية خلال ثلاثة أشهر " يناير ، فبراير ومارس " ، وذلك بعدد 4 قوافل بعدد من قرى مركز كفر البطيخ و 5 بمركز الزرقا و أيضًا 7 قوافل تم اطلاقهم بعدد من قرى مركز كفر سعد و 3 بمركز فارسكور وقافلة بمركز دمياط، وبلغ اجمالى عدد المستفيدين من تلك القوافل 39857 مواطنا تم توقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم تحويل 514 حالة منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 131 حالة، هذا إلى جانب إجراء ما يقرب من 9455 تحليل معملى لبعض الحالات و فحص 452 حالة بالأشعة و 738 حالة بالسونار .

ويشار إلى أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان.