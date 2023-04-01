حملات للنظافة وإزالة التعديات ورصف الشوارع بالإنترلوك بمراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن فوه و كفر الشيخ وبلطيم والحامول، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات الليلية لرفع كفاءة النظافة، ورفع الاشغالات، وازالة التعديات، وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع فوه، ومتابعة أعمال التطوير في شوارع كفر الشيخ، وإزالة التعديات بالحامول، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال تركيب طوب الانترلوك بشوارع منطقة البرماهيه، والشوارع المحيطه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وشدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين، مؤكداً على تلقي غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رصد أي شكوى من المواطنين، كما تابع أعمال الحملة المكبرة للنظافة ليلا بشوارع المدينه، وتفريغ حاويات القمامه، ورفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل بمركز ومدينة فوه.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدي على الأرض الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعدي في المهد، فجرى إزالة فورية في المهد لحالتين عبارة فك شدة خشبية لعمل سمل على الأرض الزراعية غرب تيرة على مساحة 120م فى وجود الوحدة المحلية والزراعة، وفك شدة خشبية غرب تيرة على مساحة 100م وقد تم تنفيذ الإزالة ورفع الأخشاب من الموقع.

وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق ،سير العمل بمشروعات الصرف ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023، واستكمال الأعمال التمهيدية وأعمال الفرمه بشوارع المستعمرة، واستكمال الأعمال بشارع سعد زغلول، وجارى التجهيز لوضع طبقة السن، بالإضافة استكمال الأعمال بإحلال وتجديد وتغطية وتوسعة معدية مصرف شارع الدلتا القديم واعادة تشغيل السن والفرمة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمستعمرة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في جولة ليلية سير العمل بشارع الخليفة المأمون، موجها بسرعة حل مشاكل الصرف، وتعلية المطابق لمشروع الصرف قبل وضع الطبقة النهائية للرصف، مشددا على عدم توقف الأعمال وسرعة نهوها لحيوية الشارع الذي يتم تطويره، وتابع أعمال حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال النظافة في المدينة ليلا، مشدداً على إنهاء الأعمال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع المخلفات بشوارع وميادين لرفع مستوى النظافة والتجميل بالمدينة.